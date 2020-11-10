На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан

Дороги області ремонтуються за програмою «Велике будівництво»

У Полтавській області триває будівництво траси Н-31 Дніпро – Решетилівка. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, будівництво дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка є одним з найамбітніших проектів «Укравтодору».

Довжина траси в межах Полтавщини складе 80 км. Частина цієї траси стане першим в Україні бетонним автобаном.

Крім того, у Полтавській області ремонтують трасу міжнародного значення М-22 Полтава - Олександрія. Цей проект передбачає не тільки ремонт дорожнього полотна, але й облаштування транспортних розв'язок і мостів.

Нагадаємо, що Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво».

До слова, дороги у Чорнобильській зоні відремонтують.

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