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    Події в Україні

    На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан

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    Довжина траси в межах Полтавщини складе 80 км - На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан
    Довжина траси в межах Полтавщини складе 80 км

    Дороги області ремонтуються за програмою «Велике будівництво»

    У Полтавській області триває будівництво траси Н-31 Дніпро – Решетилівка. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, будівництво дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка є одним з найамбітніших проектів «Укравтодору».

    Довжина траси в межах Полтавщини складе 80 км. Частина цієї траси стане першим в Україні бетонним автобаном.

    Крім того, у Полтавській області ремонтують трасу міжнародного значення М-22 Полтава - Олександрія. Цей проект передбачає не тільки ремонт дорожнього полотна, але й облаштування транспортних розв'язок і мостів.

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    На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан
    На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан
    На Полтавщині побудують перший в Україні бетонний автобан

    Нагадаємо, що Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво».

    До слова, дороги у Чорнобильській зоні відремонтують.

     Читайте також: 
    Полтава дороги гроші Дніпро будівництво ремонт Facebook
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