Заводи Коломойського оскаржили рішення ВАКС про закриття справи «Роттердам+»

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність рішення про закриття справи «Роттердам+»

Нікопольський завод феросплавів і Запорізький феросплавний завод, які належать олігарху Ігорю Коломойському, подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи «Роттердам+» через відсутність складу злочину. Про це повідомляє видання «Дзеркало Тижня» з посиланням на слова одного із адвокатів.

«Вчора був останній день для подачі апеляції і всі четверо позивачів її подали», – йдеться в повідомленні активістів «Ліги Антитрасту», які спільно із заводами Коломойського оскаржували рішення про закриття справи «Роттердам+».

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

Єдиними в країні потерпілими від формули вважають себе два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».