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    Заводи Коломойського оскаржили рішення ВАКС про закриття справи «Роттердам+»

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    Справу &laquo;Роттердам+&raquo; було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину - Заводи Коломойського оскаржили рішення ВАКС про закриття справи «Роттердам+»
    Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність рішення про закриття справи «Роттердам+»

    Нікопольський завод феросплавів і Запорізький феросплавний завод, які належать олігарху Ігорю Коломойському, подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи «Роттердам+» через відсутність складу злочину. Про це повідомляє видання «Дзеркало Тижня» з посиланням на слова одного із адвокатів.

    «Вчора був останній день для подачі апеляції і всі четверо позивачів її подали», – йдеться в повідомленні активістів «Ліги Антитрасту», які спільно із заводами Коломойського оскаржували рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    Єдиними в країні потерпілими від формули вважають себе два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Теги: Ігор Коломойський корупція в Україні завод розслідування
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    Заводи Коломойського оскаржили рішення ВАКС про закриття справи «Роттердам+»