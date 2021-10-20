Падіння рейтингу Зеленського. Український виборець почав щось підозрювати

Про офшорний скандал знають близько 60% українців

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Я очень ждала эту социологию КМИС. У меня было ощущение, что зелёный туман развеивается.

И вот мои ощущения подтвердились цифрами.

-9%

Настолько упал рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрьским опросом.

Постоянная ложь, неготовность к зиме, скандал Пандора, о котором, несмотря на попытку Банковой блокировать информацию, так или иначе знают уже около 60% людей…. Все это наконец-то сработало.

Украинский избиратель начал что-то подозревать.

Джерело: блог Олени Яхно

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