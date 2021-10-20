Падіння рейтингу Зеленського. Український виборець почав щось підозрювати
-9%. Настільки впав рейтинг Зеленського в порівнянні з вересневим опитуванням
Про офшорний скандал знають близько 60% українців
Мовою оригіналу
Я очень ждала эту социологию КМИС. У меня было ощущение, что зелёный туман развеивается.
И вот мои ощущения подтвердились цифрами.
-9%
Настолько упал рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрьским опросом.
Постоянная ложь, неготовность к зиме, скандал Пандора, о котором, несмотря на попытку Банковой блокировать информацию, так или иначе знают уже около 60% людей…. Все это наконец-то сработало.
Украинский избиратель начал что-то подозревать.
Джерело: блог Олени Яхно