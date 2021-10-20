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    Думки вголос

    Падіння рейтингу Зеленського. Український виборець почав щось підозрювати

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    -9%. Настільки впав рейтинг Зеленського в порівнянні з вересневим опитуванням - Падіння рейтингу Зеленського. Український виборець почав щось підозрювати

    -9%. Настільки впав рейтинг Зеленського в порівнянні з вересневим опитуванням

    Про офшорний скандал знають близько 60% українців

    Мовою оригіналу

    Я очень ждала эту социологию КМИС. У меня было ощущение, что зелёный туман развеивается.

    И вот мои ощущения подтвердились цифрами.

    -9%

    Настолько упал рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрьским опросом.

    Постоянная ложь, неготовность к зиме, скандал Пандора, о котором, несмотря на попытку Банковой блокировать информацию, так или иначе знают уже около 60% людей…. Все это наконец-то сработало.

    Украинский избиратель начал что-то подозревать.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: соцопитування корупція в Україні рейтинг Володимир Зеленський
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    Падіння рейтингу Зеленського. Український виборець почав щось підозрювати