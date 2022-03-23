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    Економіка та фінанси

    Заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть – Ахметов

    На заводах&nbsp;групи &laquo;Метінвест&raquo; трудилося 40 тис. маріупольців - Заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть – Ахметов
    На заводах групи «Метінвест» трудилося 40 тис. маріупольців
    фото: Уніан

    Бізнесмен виключив можливість роботи метзаводів під владою рашистів

    Металургійні заводи групи «Метінвест» Ріната Ахметова не працюватимуть після можливої окупації Маріуполя. Про це Ахметов сказав в коментарі для The Wall Street Journal.

    «Азовсталь» та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, на яких у місті працювало приблизно 40 тис. осіб, знаходяться під контролем України, але тимчасово закриті.

    Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи, сказав Ахметов. «За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією», – наголосив він.

    Група «Метінвест» ще 24 лютого оголосила про переведення частини обладнання Маріупольського меткомбінату імені Ілліча та «Азовсталі» в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

    Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено. Консервація потужностей виконана у тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень, заявила пресслужба групи.

    Нагадаємо, раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

    Цей комбінат є металургійним підприємством повного циклу, що входить до «Метінвест Холдингу» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Рінат Ахметов завод Україна окупація
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    Заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть – Ахметов