Заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть – Ахметов

Бізнесмен виключив можливість роботи метзаводів під владою рашистів

Металургійні заводи групи «Метінвест» Ріната Ахметова не працюватимуть після можливої окупації Маріуполя. Про це Ахметов сказав в коментарі для The Wall Street Journal.

«Азовсталь» та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, на яких у місті працювало приблизно 40 тис. осіб, знаходяться під контролем України, але тимчасово закриті.

Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи, сказав Ахметов. «За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією», – наголосив він.

Група «Метінвест» ще 24 лютого оголосила про переведення частини обладнання Маріупольського меткомбінату імені Ілліча та «Азовсталі» в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено. Консервація потужностей виконана у тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень, заявила пресслужба групи.

Нагадаємо, раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

Цей комбінат є металургійним підприємством повного циклу, що входить до «Метінвест Холдингу» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.