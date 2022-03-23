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    Події в Україні

    На Запоріжжі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та техніку

    Вслід за російським кораблем відправили одну бойову машину піхоти та п&rsquo;ять бронетранспортерів - На Запоріжжі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та техніку
    Вслід за російським кораблем відправили одну бойову машину піхоти та п’ять бронетранспортерів
    фото: ЗСУ

    10 окупантів було взято у полон, ще один бронетранспортер послужить нашим захисникам

    Захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Про це повідомив у Telegram речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

    За його словами, знищено 50 військовослужбовців Російської Федерації, а десять окупантів взяли у полон. Крім того, знищено одну бойову машину піхоти та п'ять бронетранспортерів. Ще один бронетранспортер захопили.

    «Сили оборони Запорізького краю героїчно протистоять ворогу вже 28 днів поспіль», – наголосив Арєф’єв.

    Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Тим часом сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів (список).

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна полон Україна Telegram окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та техніку