На Запоріжжі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та техніку

10 окупантів було взято у полон, ще один бронетранспортер послужить нашим захисникам

Захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Про це повідомив у Telegram речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

За його словами, знищено 50 військовослужбовців Російської Федерації, а десять окупантів взяли у полон. Крім того, знищено одну бойову машину піхоти та п'ять бронетранспортерів. Ще один бронетранспортер захопили.

«Сили оборони Запорізького краю героїчно протистоять ворогу вже 28 днів поспіль», – наголосив Арєф’єв.

Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

Тим часом сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів (список).

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