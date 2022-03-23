Путін хоче заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

Путінська росгвардія має завдання не випускати кримчан та «понаїхавших» росіян з півострова

Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ. Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».

«Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи», – йдеться у повідомленні.

Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

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