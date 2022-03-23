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    Друзі та союзники України не злякалися погроз Росії

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    По дипломатичних каналах Кремль вже досить різко передавав прямі погрози нападу на Польщу та країни Балтії - Друзі та союзники України не злякалися погроз Росії
    По дипломатичних каналах Кремль вже досить різко передавав прямі погрози нападу на Польщу та країни Балтії

    Третя Світова вже почалася і не треба обманювати себе

    Мовою оригіналу

    Утром прошла новость о том, что ночью было многовато дыма над посольством Московии в Варшаве. Не исключено, что жгут документы. Как обычно, перед войной. Так и в Киеве было, кстати. Но не будем делать секрет, что по дипломатическим каналам Кремль уже достаточно резко передавал прямые угрозы по нападению на Польшу и страны Балтии. Если они и дальше будут помогать Украине и обеспечивать логистику по оружию и боеприпасам.

    Наши друзья и союзники угроз не испугались. Поставки идут в режиме максимальной нагрузки. Польша увеличивает армию. Так что удар по другим европейским странам со стороны РФ вполне вероятен. Я, кстати, с 24 февраля предупреждал евробюрократов, что Третья Мировая уже началась и не нужно себя обманывать.

    Ну и на этом фоне картина маслом. Мой любимец канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против бойкота импорта энергоресурсов из России на фоне войны с Украиной. Такая вот миролюбивая лапочка.

    «Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе», – сказал Шольц.

    Пане Олаф, вместе с кем вы собрались выстоять? Вместе с Украиной, Польшей, странами Балтии и европейскими ценностями? Или с Московией и европейскими ценниками? А то в таком контексте трудно однозначно толковать ваши слова и дела...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: росія окупанти Польща Німеччина санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Друзі та союзники України не злякалися погроз Росії