Друзі та союзники України не злякалися погроз Росії

Третя Світова вже почалася і не треба обманювати себе

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Утром прошла новость о том, что ночью было многовато дыма над посольством Московии в Варшаве. Не исключено, что жгут документы. Как обычно, перед войной. Так и в Киеве было, кстати. Но не будем делать секрет, что по дипломатическим каналам Кремль уже достаточно резко передавал прямые угрозы по нападению на Польшу и страны Балтии. Если они и дальше будут помогать Украине и обеспечивать логистику по оружию и боеприпасам.

Наши друзья и союзники угроз не испугались. Поставки идут в режиме максимальной нагрузки. Польша увеличивает армию. Так что удар по другим европейским странам со стороны РФ вполне вероятен. Я, кстати, с 24 февраля предупреждал евробюрократов, что Третья Мировая уже началась и не нужно себя обманывать.

Ну и на этом фоне картина маслом. Мой любимец канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против бойкота импорта энергоресурсов из России на фоне войны с Украиной. Такая вот миролюбивая лапочка.

«Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе», – сказал Шольц.

Пане Олаф, вместе с кем вы собрались выстоять? Вместе с Украиной, Польшей, странами Балтии и европейскими ценностями? Или с Московией и европейскими ценниками? А то в таком контексте трудно однозначно толковать ваши слова и дела...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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