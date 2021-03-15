Завтра в Україні відбудеться перший аукціон в рамках «великої приватизація в’язниць»

«Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко»

70% надходжень від продажу установи буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, а 30% – поповнить державний бюджет

У вівторок, 16 березня, відбудеться аукціон з продажу «Ірпінського виправного центру».

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

«Велика приватизація в'язниць» дійшла до етапу першого аукціону. Відбудеться він вже завтра, 16 березня», – зазначив Малюська.

Він додав: «якщо хтось має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва» – має зареєструватися на сайті Фонду державного майна України.

«Є ще трохи більше п'яти годин, аби взяти участь в аукціоні», – зауважив міністр.

У Мін’юсті нагадують, що 70% надходжень від продажу установи буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам, а 30% – поповнить державний бюджет.

Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

Як зауважив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, «об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал».

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.