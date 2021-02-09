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    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію

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    До продажу готують колонію в Ірпені&nbsp; - Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    До продажу готують колонію в Ірпені 
    Фото: Укрінформ

    Ірпінський виправний центр - це перший об'єкт, який буде виставлено на аукціон

    Міністерство юстиції спільно з Фондом державного майна готують до приватизації майновий комплекс Ірпінського виправного центру (№132).

    Аукціон планують оголосити всередині лютого, а стартова ціна об’єкту становить 220,2 млн грн, передає Укрінформ.

    «Очікується, що прозорий аукціон з продажу майнового комплексу Ірпінського виправного центру (№132) буде оголошено в середині лютого. Об'єкт, стартова ціна якого складає 220,2 млн грн, відкриває безліч можливостей як для побудови бізнес-центру, логістичного комплексу, так і для житлової забудови. Очікується, що об'єктом зацікавиться широке коло інвесторів», - ідеться в повідомленні.

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    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію
    Мін'юст виставляє на продаж першу колонію

    Зазначається, що Ірпінський виправний центр - це перший об'єкт, який буде виставлено на прозорий аукціон.

    У Мін’юсті інформують, що державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

    Як зауважив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, «об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал».

    «Загальна площа земельної ділянки складає 8,3 га. Підведені комунікації: водовідведення і водопостачання, електрика тощо. Поруч – залізнична гілка, що дозволить новому власнику забезпечити чудову логістику. Крім того, навколо об'єкта зведений новий житловий масив, поруч – великий парк, що створює чудові умови для забудови», – поінформував Єлейко.

    Водночас заступниця міністра юстиції Олена Висоцька зауважила, що «в рамках «Великої приватизації в'язниць» плануємо виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають в «законсервованому» стані».

    «Кожен з цих закладів, розташованих по всій території України, вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, є невигідним для держави, оскільки це мільйони гривень видатків щороку», – наголосила Висоцька.

    За її словами, приватизація «законсервованих» виправних центрів не тільки позбавить державу збитків і забезпечить надходження до бюджету, а ще й дозволить будувати нові, сучасні виправні центри за європейським зразком, що покращить умови утримання в неволі, умови праці для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та забезпечить безпеку суспільства.

    Між іншим, омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО

    Вона пояснила, що вважає таку практику дискримінаційною, адже потрібно створити рівні умови для всіх осіб, які перебувають у СІЗО.

    Зазначимо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні.

    Ось, зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

    У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

    У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

    На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

    Теги: приватизація Міністерство юстиції СІЗО Київщина колонія в'язниця аукціон майно Денис Малюська
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