Мін'юст виставляє на продаж першу колонію

Ірпінський виправний центр - це перший об'єкт, який буде виставлено на аукціон

Міністерство юстиції спільно з Фондом державного майна готують до приватизації майновий комплекс Ірпінського виправного центру (№132).

Аукціон планують оголосити всередині лютого, а стартова ціна об’єкту становить 220,2 млн грн, передає Укрінформ.

«Очікується, що прозорий аукціон з продажу майнового комплексу Ірпінського виправного центру (№132) буде оголошено в середині лютого. Об'єкт, стартова ціна якого складає 220,2 млн грн, відкриває безліч можливостей як для побудови бізнес-центру, логістичного комплексу, так і для житлової забудови. Очікується, що об'єктом зацікавиться широке коло інвесторів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Ірпінський виправний центр - це перший об'єкт, який буде виставлено на прозорий аукціон.

У Мін’юсті інформують, що державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

Як зауважив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, «об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал».

«Загальна площа земельної ділянки складає 8,3 га. Підведені комунікації: водовідведення і водопостачання, електрика тощо. Поруч – залізнична гілка, що дозволить новому власнику забезпечити чудову логістику. Крім того, навколо об'єкта зведений новий житловий масив, поруч – великий парк, що створює чудові умови для забудови», – поінформував Єлейко.

Водночас заступниця міністра юстиції Олена Висоцька зауважила, що «в рамках «Великої приватизації в'язниць» плануємо виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають в «законсервованому» стані».

«Кожен з цих закладів, розташованих по всій території України, вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, є невигідним для держави, оскільки це мільйони гривень видатків щороку», – наголосила Висоцька.

За її словами, приватизація «законсервованих» виправних центрів не тільки позбавить державу збитків і забезпечить надходження до бюджету, а ще й дозволить будувати нові, сучасні виправні центри за європейським зразком, що покращить умови утримання в неволі, умови праці для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та забезпечить безпеку суспільства.

Між іншим, омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО.

Вона пояснила, що вважає таку практику дискримінаційною, адже потрібно створити рівні умови для всіх осіб, які перебувають у СІЗО.

Зазначимо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні.

Ось, зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.