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    Міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році

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    Серед досягнень 2020 року міністр назвав появу платних камер у СІЗО та скорочення мережі в&rsquo;язниць - Міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році
    Серед досягнень 2020 року міністр назвав появу платних камер у СІЗО та скорочення мережі в’язниць

    У державному бюджеті 2021 року передбачені доходи від продажу в’язниць, – Малюська

    Активну фазу «Великого продажу в’язниць» у 2020 році почати не вдалося через бюрократичні перешкоди. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, якого цитує Радіо Свобода.

    Водночас Малюська вказав на те, що в державному бюджеті 2021 року передбачені доходи від продажу в’язниць.

    «Доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% – у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% – у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все-одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації. Тож у 2021 році очікуйте приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць», – написав він.

    Також Малюська анонсував публікацію «Рейтингу в’язниць», відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури, будівництво нових слідчих ізоляторів та зміни в законодавстві, які мають змінити систему кримінальних покарань.

    Серед досягнень 2020 року міністр назвав появу платних камер у СІЗО та скорочення мережі в’язниць.

    «Під ніж» пішли 12 установ з гіршими, у порівнянні з аналогами, умовами утримання. Це дозволило нам зменшити кількість співробітників та дещо підвищити заробітні плати тим, хто залишився», – зазначив він.

    У серпні Міністерство юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.

    Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО.

    Теги: міністр приватизація Міністерство юстиції СІЗО в'язниця Денис Малюська
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