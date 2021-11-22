Збитки компаній Міненерго цьогоріч сягнули 6,2 млрд грн

Найбільше збитків у 2021 році має компанія «Укренерго»

За три квартали 2021 року загальна сума чистих збитків підприємств Міністерства енергетики сягнула 6,2 млрд грн. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств Міненерго.

Найбільше фінансове падіння відбулося у третьому кварталі. За липень–вересень підприємства Міністерства енергетики отримали 4,6 млрд грн сукупних чистих збитків, пише Марлін.

Найбільші збитки у третьому кварталі отримали такі держпідприємства:

Рейтинг найбільш збиткових держкомпаній Міністерства енергетики України за третій квартал 2021 року

Таким чином, збиток компанії «Укренерго» склав понад половину сукупного збитку підприємств міністерства у третьому кварталі, хоча ще за півріччя фінансовим результатом оператора електроенергії був прибуток на суму 306,7 млн грн.

Із серпня 2020 року посаду голови правління «Укренерго» обіймає Володимир Кудрицький.

За результатами третього кварталу на 45 підприємствах Міненерго працевлаштовано понад 57 тис. осіб. Загальні витрати на оплату праці становили 2,8 млрд грн. Середньомісячні витрати на одного працівника склали 15 тис. грн, на одну одиницю адміністративно-управлінського персоналу – 28 тис. грн, на одного керівника підприємств – 83 тис. грн, а на члена правління – 576 тис. грн, що в понад 38 разів більше за фінансову винагороду простого працівника галузі.

Нагадаємо, що за другий квартал 2021 року Міненерго прозвітувало про 295 млн грн збитків.

У квітні цього року Верховна Рада України проголосувала за призначення міністром енергетики Германа Галущенка, який, зокрема, мав стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Нагадаємо, минулого року уряд визначив ТОП-15 держкомпаній для реалізації реформи корпоративного управління відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР, серед яких, зокрема, і «Укренерго».