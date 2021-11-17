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    Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України

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    Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною &laquo;з урахуванням технічних можливостей&raquo; - Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України
    Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною «з урахуванням технічних можливостей»
    фото з відкритих джерел

    Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада

    Білорусь із завтрашнього дня припиняє поставки електроенергії до України. Про це виданню «Белта» заявили у пресслужбі міністерства енергетики Білорусі.

    Зазначається, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада «відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин».

    «Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей», – сказали в міненерго Білорусі.

    Натомість підсанкційне видання «Страна» вказує, що постачання білоруської електроенергії в Україну припинилося сьогодні відразу після аварійного відключення блоку Білоруської АЕС.

    У середу, 17 листопада, о 10:33 перший енергоблок БелАЕС був відключений від мережі після спрацювання автоматики. В даний час фахівці проводять діагностику та аналіз, радіаційний фон у нормі.

    8 листопада повідомлялося, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.

    Проте вже наступного дня білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні.

    У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.

    «Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – сказали у компанії.

    Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

    Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

    Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

    Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: Білорусь енергетика експорт Міненерго електроенергія Україна
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    Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України