Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України
Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада
Білорусь із завтрашнього дня припиняє поставки електроенергії до України. Про це виданню «Белта» заявили у пресслужбі міністерства енергетики Білорусі.
Зазначається, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада «відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин».
«Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей», – сказали в міненерго Білорусі.
Натомість підсанкційне видання «Страна» вказує, що постачання білоруської електроенергії в Україну припинилося сьогодні відразу після аварійного відключення блоку Білоруської АЕС.
У середу, 17 листопада, о 10:33 перший енергоблок БелАЕС був відключений від мережі після спрацювання автоматики. В даний час фахівці проводять діагностику та аналіз, радіаційний фон у нормі.
8 листопада повідомлялося, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.
Проте вже наступного дня білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні.
У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.
«Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – сказали у компанії.
Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.
Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».
Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.
Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.
Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.
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