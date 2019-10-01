Збитки «Волиньгазу» за рік зросли на 40% новини компаній



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Компанія вимагає «усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня»

Сума збитків АТ «Волиньгаз» у 2019 році сягне 231,5 млн грн. Це на 40 % більше, ніж у 2018 році. За час дії збиткового тарифу сума збитків компанії сягнула 452,7 млн грн. Як зазначають у компанії, спровокована НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що у Волинській області нараховується більше 300 газорегуляторних пунктів, які вичерпали свій технічний ресурс, а довжина повністю зношених газопроводів складає майже 500 км.

Основна проблема нового опалювального періоду – зношеність газорозподільних мереж і зростаюча загроза їх аварійності. На 2020 рік кількість зношених ГРП/ШРП зросте у два рази, протяжність газопроводів - у 1,5 рази у порівнянні з 2015 роком.

Через збитковий тариф зарплати у «Волиньгаз» суттєво нижчі ринкових, заморожені на рівні 2016 року. Це спричиняє значному відтоку кадрів АТ «Волиньгаз». Забезпечення кваліфікованими працівниками становить на 83 % від фактичної потреби. Цього року коефіцієнт плинності кадрів сягнув 9,4%. З початку 2019 року з компанії звільнилися 111 працівників. У 2018 році – 148 особи. Особливо гостро проблема втрати кваліфікованих кадрів стосується аварійно-диспетчерської служби, працівники якої 24/7 пильнують за безпечністю мереж газопостачання, виявляють та усувають аварії на газопроводах.

Чинні тарифи на розподіл газу з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі. Тарифний колапс – головна загроза нового опалювального сезону.

«Збиткові тарифи на розподіл газу та відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання. За 3 роки їх дії збитки компанії склали 452,7 млн грн., а всього по галузі - 20 млрд грн.» - говорить директор фінансовий АТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак.

У компанії вважають, що вихід – один: усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня.

Середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році на Волині становить 72 грн, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет. Отримані кошти скрупульозно розподіляються за статтями витрат.

У зв'язку з цим «Волиньгаз» наголошує на необхідності таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ упродовж всього року.

Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.