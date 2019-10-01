Вугілля за такою низькою ціною, як «Роттердам+», в Україні немає, - Кушнірук



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Експерт навів приклад, що доводить необґрунтованість претензій НАБУ до формули «Роттердам+» та посадових осіб НКРЕКП, які її запроваджували

ДТЕК не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+», бо його за такою низькою ціною на ринках немає. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв’ю журналісту.

Експерт нагадав, що компанія ДТЕК готова була закупити вугілля за ціною, розрахованою за формулою «Роттердам+», яка на сьогодні є найдешевшою. Для цього в період з 2 по 12 вересня компанія оголосила тендери. Проте пропозиція вугілля за низькою такою ціною ніким запропоновано не було. Це завий раз доводить необґрунтованість претензій НАБУ до формули «Роттердам+» та посадових осіб НКРЕКП, які її запроваджували.

«Була історія, коли ДТЕК запропонував, що він готовий купити вугілля на умовах «Роттердам+». Ок, давайте ми купимо вугілля за ціною «Роттердам+» і будемо з нього виробляти електроенергію, яка буде забезпечувати, функціонувати в межах тих кепів, які ви хочете забезпечити. Але цього вугілля зараз немає на ринках. А значить немає тоді можливості і знизити ціну електроенергії», - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася в кінці серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам+», на сьогодні дешевше, ніж купувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за «Роттердам +» становить 1,74 тис грн за тону, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тону, з ПАР - 1,8 тис. грн за тону. Пр цьом собівартість вугілля держшахт України складає 3,9 тис. грн за тону.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула «Роттердам+» дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримала зростання тарифів на електроенергію для населення.