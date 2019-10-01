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    Фото

    Кардашян показала архивное фото с отцом и сестрой

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    Кардашян показала архивное фото с отцом и сестрой
    instagram.com/kimkardashian

    Американская модель Ким Кардашян по случаю 16-й годовщины смерти отца, адвоката Роберта Кардашяна, показала фото из семейного архива с ним и сестрой Хлои

    38-летняя американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с отцом, Робертом Артуром Кардашяном, и сестрой Хлои.

    «Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как ты ушел на небеса», – написала она 30 сентября.

    На фото отец обнимает дочерей, а они целуют его в щеки. 

    ____15.23.00
    instagram.com/kimkardashian

    Роберт Кардашян – американский адвокат. Он родился 22 февраля 1944 года, скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода.

    Мама Ким Кардашян – американская бизнесвумен Крис Дженнер.

    Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

    Хлои Кардашян – родная сестра Ким. Она родилась в Лос-Анджелесе 27 июня 1984 года.

    У них также есть сестра Кортни и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. 


    Джерело: gordonua.com

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