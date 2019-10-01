Кардашян показала архивное фото с отцом и сестрой
Американская модель Ким Кардашян по случаю 16-й годовщины смерти отца, адвоката Роберта Кардашяна, показала фото из семейного архива с ним и сестрой Хлои
38-летняя американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с отцом, Робертом Артуром Кардашяном, и сестрой Хлои.
«Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как ты ушел на небеса», – написала она 30 сентября.
На фото отец обнимает дочерей, а они целуют его в щеки.
Роберт Кардашян – американский адвокат. Он родился 22 февраля 1944 года, скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода.
Мама Ким Кардашян – американская бизнесвумен Крис Дженнер.
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.
Хлои Кардашян – родная сестра Ким. Она родилась в Лос-Анджелесе 27 июня 1984 года.
У них также есть сестра Кортни и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.
Джерело: gordonua.com