Кардашян показала архивное фото с отцом и сестрой



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instagram.com/kimkardashian

Американская модель Ким Кардашян по случаю 16-й годовщины смерти отца, адвоката Роберта Кардашяна, показала фото из семейного архива с ним и сестрой Хлои

38-летняя американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с отцом, Робертом Артуром Кардашяном, и сестрой Хлои.

«Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как ты ушел на небеса», – написала она 30 сентября.

На фото отец обнимает дочерей, а они целуют его в щеки.

instagram.com/kimkardashian

Роберт Кардашян – американский адвокат. Он родился 22 февраля 1944 года, скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода.

Мама Ким Кардашян – американская бизнесвумен Крис Дженнер.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Хлои Кардашян – родная сестра Ким. Она родилась в Лос-Анджелесе 27 июня 1984 года.

У них также есть сестра Кортни и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.





Джерело: gordonua.com