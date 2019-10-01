Київстар кардинально змінює свої тарифні плани



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Зміняться тарифи на телефонний зв'язок та домашній інтернет

З 1 жовтня мобільний оператор Київстар змінює лінійку своїх актуальних тарифних планів. Це стосується як мобільного зв'язку, так і домашнього інтернету.

Як пише Liga.Tech оператор переводить в архів, тобто закриває для підключення такі тарифи:

При цьому абоненти, що вже користуються цими тарифами поки продовжуватимуть їхнє використання. Однак, нові абоненти підключитися вже не зможуть.

У пресслужбі Київстар додають, що абоненти тарифних планів «Спілкування без меж», «Розваги без меж» і «Відео без кордонів» отримуватимуть удвічі більше мегабайтів і хвилин за тією ж вартістю за умови своєчасного поповнення рахунку.

«Наприклад, абоненти з тарифом «Спілкування без кордонів» отримають 6 тисяч Мб інтернету, 60 хвилин для дзвінків і безлим для ігрових сервісів. Абоненти з тарифом «Розваги без кордонів» отримають 12 тис. Мб, 120 хвилин для дзвінків і безлим для відео додатків», - кажуть в оператора.

Що пропонують натомість? Нова тарифна сітка складається із таких пропозицій:

Київстар Комфорт (75 гривень) – 100 Мб інтернету, безлім в мережі та 30 хв на інші оператори; Спілкування без меж (125 гривень) – 3 000 Мб інтернету, безлім в мережі та на інші оператори; Розваги без меж (225 гривень) – 9 000 Мб інтернету, безлім в мережі. Також у вартість входить соцмережі, відеосервіси та ігри. Максимальний безліміт (300 гривень) – безлімітний трафік (до 3 Гб за день), безлім в мережі Київстар та 300 смс на будь-які номери.

Нова тарифна сітка Київстар

Також зміняться тарифи на домашній інтернет. Зокрема, буде закритий для підключення нових абонентів тарифний план «Київстар Все разом».

Натомість абонентам пропонують обрати: