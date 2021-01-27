«Зелені» інвестори закликають «Гарпок» виплатити борги повністю і проігнорувати настанову НКРЕКП

На думку «зелених» інвесторів, позиція НКРЕКП, щодо перешкоджання використання в повному обсязі кредитних коштів для погашення заборгованості перед виробниками електричної енергії з ВДЕ, є необґрунтованою

Найбільші асоціації відновлюваної енергетики нагадують, що держава мала виплатити 9 млрд грн боргу до 31 грудня 2020 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» має виплатити весь обсяг накопиченого боргу перед підприємствами зеленої енергетики після отримання 10,3 мільярдів гривень від «Укренерго», оскільки часткова виплата боргу є порушенням домовленостей з іноземними інвесторами і через це вони звернуться в міжнародні арбітражі проти України.

Про це йдеться в листі найбільших асоціацій відновлюваної енергетики України на адресу директора ДП «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця, які нагадали, що держава мала виплатити 9 мільярдів гривень боргу (40% від усієї суми боргу в 22,4 млрд грн) ще до 31 грудня 2020 року.

«Якщо ДП «Гарантований покупець» за рахунок кредитних коштів, отриманих НЕК «Укренерго» під державні гарантії, здійснить погашення «старого» боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ в меншому розмірі, ніж 40%, як це передбачено меморандумом про взаєморозуміння, це, в свою чергу, призведе до низки негативних наслідків, включно з невиконанням зобов’язань виробниками електричної енергії з ВДЕ за банківськими позиками, ініціюванням застосування положень про страхування політичного ризику в рамках фінансування МФО та арбітражних проваджень проти України за діючими Угодами про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також за Енергетичною Хартією», – йдеться в листі асоціацій.

Асоціації повідомили, що настанова Нацкомісії з енергетики (НКРЕКП) про направлення не менш ніж 50% коштів з 10,3 млрд грн на адресу НАЕК «Енергоатом» суперечить нормам Закону України №1510-VIII «Про НКРЕКП».

На їхню думку, позиція НКРЕКП щодо перешкоджання використання в повному обсязі кредитних коштів, залучених НЕК «Укренерго» від державних банків у розмірі 10,3 млрд грн., для погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ, є необґрунтованою.

Асоціації переконані, що загалом, позиція НКРЕКП щодо перерозподілу цільових коштів «зеленої» енергетики всіляко перешкоджає врегулюванню фінансової кризи на ринку електричної енергії, адже усі інші закони, які є похідними від Закону України №810-IX щодо скорочення «зелених» тарифів, не передбачають погашення заборгованості перед іншими суб’єктами господарювання, окрім тих, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

«Просимо вас без будь-яких подальших затримок, відповідно до діючого законодавства, забезпечити сплату не менше 40% накопиченого боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ за березень-липень 2020 року на виконання положень Меморандуму про Взаєморозуміння», – закликали асоціації в листі до «Гарантованого покупця».

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.