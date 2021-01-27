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    Уряд запропонував механізм для запуску іпотеки під 7%

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    Максимальний термін іпотеки 20 років - Уряд запропонував механізм для запуску іпотеки під 7%
    Максимальний термін іпотеки 20 років

    Кабмін на засіданні схвалив новостворений механізм для запуску дешевої іпотеки

    Кабінет міністрів створив механізм та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%», ‒ поінформував голова уряду.

    Наголошується, що уряд пропонує:

    • іпотечну ставку – 7%
    • максимальний термін іпотеки – 20 років.
    • мінімальний перший внесок — 15% вартості житла.
    • програма запрацює в межах «5-7-9».

    Як повідомлялося, Нацбанк відзвітував про рекордний попит на іпотеку.

    Нагадаємо, в Україні у липні-вересні 2020 року попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин – зниження відсотків за іпотечними кредитам.

    До слова, у січні програму доступного житла для молоді подовжили ще на два роки.

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    Теги: Кабмін українці житло Facebook уряд населення Денис Шмигаль
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