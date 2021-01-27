Уряд запропонував механізм для запуску іпотеки під 7%

Кабмін на засіданні схвалив новостворений механізм для запуску дешевої іпотеки

Кабінет міністрів створив механізм та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%», ‒ поінформував голова уряду.

Наголошується, що уряд пропонує:

іпотечну ставку – 7%

максимальний термін іпотеки – 20 років.

мінімальний перший внесок — 15% вартості житла.

програма запрацює в межах «5-7-9».

Як повідомлялося, Нацбанк відзвітував про рекордний попит на іпотеку.

Нагадаємо, в Україні у липні-вересні 2020 року попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин – зниження відсотків за іпотечними кредитам.

До слова, у січні програму доступного житла для молоді подовжили ще на два роки.



