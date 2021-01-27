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    Стало відомо, кого сьогодні звільнив і призначив Кабмін

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    Кабмін призначив двох тимчасових членів правління акціонерного товариства &laquo;Українська залізниця&raquo; - Стало відомо, кого сьогодні звільнив і призначив Кабмін
    Кабмін призначив двох тимчасових членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця»
    Фото з відкритих джерел

    Уряд призначив нового керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження

    Кабінет міністрів 26 січня звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

    За його словами тимчасово виконувати обов'язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження буде Андрій Пляцка (перший заступник голови).

    Також урядовці проголосували за:

    • призначення Тригуба Володимира Володимировича  заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
    • погодили призначення Ігнатенка Максима Петровича виконувачем обов'язків директора державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт».

    Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:

    • на Олександра Перцовського (директора філії «Пасажирська компанія» зазначеного товариства).
    • на Романа Черніцького (директора з інфраструктури зазначеного товариства).

    Уряд погодив призначення:

    Бориса Волошенкова ‒ першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

    • Костянтина Гоя ‒ заступником голови Одеської обласної державної адміністрації,
    • Антона Деньгуба ‒ заступником голови Харківської обласної державної адміністрації,
    • Олени Думи ‒ заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

    Як повідомлялося, Кабмін пропонує встановити «чіткі терміни» для щорічної індексації пенсій.

    Теги: Кабмін кадрові зміни Facebook уряд Василь Мокан
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