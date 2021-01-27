Стало відомо, кого сьогодні звільнив і призначив Кабмін
Уряд призначив нового керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження
Кабінет міністрів 26 січня звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.
За його словами тимчасово виконувати обов'язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження буде Андрій Пляцка (перший заступник голови).
Також урядовці проголосували за:
- призначення Тригуба Володимира Володимировича заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- погодили призначення Ігнатенка Максима Петровича виконувачем обов'язків директора державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт».
Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:
- на Олександра Перцовського (директора філії «Пасажирська компанія» зазначеного товариства).
- на Романа Черніцького (директора з інфраструктури зазначеного товариства).
Уряд погодив призначення:
Бориса Волошенкова ‒ першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
- Костянтина Гоя ‒ заступником голови Одеської обласної державної адміністрації,
- Антона Деньгуба ‒ заступником голови Харківської обласної державної адміністрації,
- Олени Думи ‒ заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Як повідомлялося, Кабмін пропонує встановити «чіткі терміни» для щорічної індексації пенсій.