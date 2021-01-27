Стало відомо, кого сьогодні звільнив і призначив Кабмін

Уряд призначив нового керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження

Кабінет міністрів 26 січня звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

За його словами тимчасово виконувати обов'язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження буде Андрій Пляцка (перший заступник голови).

Також урядовці проголосували за:

призначення Тригуба Володимира Володимировича заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

погодили призначення Ігнатенка Максима Петровича виконувачем обов'язків директора державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт».

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:

на Олександра Перцовського (директора філії «Пасажирська компанія» зазначеного товариства).

на Романа Черніцького (директора з інфраструктури зазначеного товариства).

Уряд погодив призначення:

Бориса Волошенкова ‒ першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Костянтина Гоя ‒ заступником голови Одеської обласної державної адміністрації,

Антона Деньгуба ‒ заступником голови Харківської обласної державної адміністрації,

Олени Думи ‒ заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, Кабмін пропонує встановити «чіткі терміни» для щорічної індексації пенсій.