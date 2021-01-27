Бізнес закликає Зеленського вирішити проблеми, які НКРЕКП створює «зеленій» енергетиці, – ЄБА

На думку Європейської бізнес асоціації, рішення НКРЕКП суперечить законодавству

Бізнес закликав президента Володимира Зеленського втрутитись в ситуацією з погашенням заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії та припинити свавілля НКРЕКП. Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації, розміщеній на її сайті.

В ЄБА нагадали, що минулого тижня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видала сумнівну з юридичної точки зору настанову ДП «Гарантований покупець» щодо направлення ним не менше 50% вартості коштів, отриманих від НЕК «Укренерго» для погашення заборгованості перед ДП «НАЕК «Енергоатом». На думку асоціації, таке рішення суперечить законодавству.

«Існує визначений алгоритм щодо забезпечення сплати заборгованості перед виробниками ВДЕ. Меморандумом про взаєморозуміння та Законом України про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік було встановлено, що державні гарантії у 2020 році можуть надаватись, зокрема, для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 % акцій належать державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні», – зазначається в заяві.

В ЄБА звернули увагу, що уряд ухвалив рішення, згідно з яким були надані у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством «Гарантований покупець».

«Таким чином, кошти, що залучаються НЕК «Укренерго» у банків державного сектору під державні гарантії мають виключно цільовий характер – погашення наявної заборгованості перед виробниками ВДЕ», – наголошується в заяві.

Окрім того, в асоціації додали, що Регулятор не має повноважень визначати або рекомендувати або жодним іншим чином впливати на порядок розподілу коштів з поточного рахунку «Гарантованого покупця». Та закликали президента допомогти врегулювати ситуацію, інакше країна зазнає суттєвих втрат

«На думку компаній-членів Комітету з енергетики Асоціації, таке рішення несе суттєві ризики не тільки для енергетичної галузі, а і для України в цілому, а саме: втрату історії успіху як інвестиційно-привабливої країни, ціна якої 6,1 млрд євро; провал виконання міжнародних зобов’язань в частині реалізації екологічної політики, шляхом зниження рівня парникових газів на 9,2 млн тон щороку; ігнорування позицій Європейського енергетичного співтовариства, Європейського банку реконструкції і розвитку, що призведе до зупинки підтримки міжнародних партнерів для фінансування проектів в інших секторах економіки», – зазначається в заяві

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопиченої заборгованості.