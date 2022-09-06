Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення

Заступник голови Офісу президента показав список світових лідерів, яким дзвонив Зеленський 24 лютого

Першим іноземним лідером, якому зателефонував президент України Володимир Зеленський 24 лютого одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, був президент США Джо Байден. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга у інтерв’ю «Главкому».

«У мене є документи і я можу вам сказати, що перший дзвінок у нас був Байдену», – сказав Сибіга, уточнивши, Офіс президента підготував усі дані та статистику щодо дзвінків, які здійснював глава української у перший день великої війни.

Представник Офісу президента розповів, що Зеленський зв’язався з Байденом вранці 24 лютого.

«Наскільки я пригадую, першим був все ж телефонний дзвінок Байдену. Це відбувалось вранці на робочому місці президента, коли за столом ішли наради з військово-політичним керівництвом. І кожного разу, коли у президента йшов дзвінок, ми відлучались у те місце, де проводилась розмова», – розповів він.

Сибіга зазначив, що для цих телефонних розмов уже були заготовлені тези.

«Президент любить дуже конкретні матеріали по суті, на цей час було зрозуміло, що нам потрібно. Це запровадження негайних санкцій. Пізніше ми вже визначили пріоритети і в залежності від потреб нашої армії чітко говорили про те, які саме типи зброї нам потрібні. На той час ми говорили про таке: зброя, санкції, зупинити агресора, примусити до миру, допомога Україні та солідарність. І з перших хвилин ми цю солідарність відчули», – зазначив посадовець.

Представник Офісу президента також розповів про розмову президента Зеленського з тодішнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

«А якщо ви вже згадали про Джонсона, то це справді лідер, який має увійти і в глобальну, і світову історію, і особливо – в історію України із своєю харизмою і безпрецедентним лідерством у консолідації міжнародних зусиль, допомозі України. І він починав розмову і закінчував дуже простими питаннями: «Що ще потрібно Україні?» Між Джонсоном і Зеленським був регулярний діалог», – сказав він.

Андрій Сибіга також продемонстрував журналістам «Главкому» список усіх зовнішньополітичних контактів українського президента після вторгнення 24 лютого.

За добу 24 лютого відбулися телефонні перемовини на найвищому рівні:

з президентом США Джо Байденом;

президентом Франції Еммануелем Макроном;

президентом Польщі Анджеєм Дудою;

прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном;

канцлером Німеччини Олафом Шольцом;

прем’єром Канади Джастіном Трюдо;

прем’єром Швеції Магдаленою Андерссон;

президентом Європейської комісії Урсули фон Ляйєн;

президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом;

еміром Катару;

головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

«Першим був точно Байден, а друге треба перевірити, бо дійсно, це міг бути як Джонсон, так і Макрон. Але це все фактично відбувалось без перерви. Відразу йшлося про координацію і спільні кроки наших партнерів проти російської агресії, а також узгодження подальших дій щодо її припинення. Говорилось про конкретну підтримку, жорсткий санкційний тиск, фінансову допомогу, відключення Росії від SWIFT і запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора, оборона та гуманітарна підтримка і рух України до членства в ЄС», – розповів посадовець про зміст розмов президента.

Сибіга також зазначив, що не було такого, щоб у цей день було складно з кимось домовитись про організацію телефонної розмови.



«Такого не було. Всі «злітали». І зараз навіть така ситуація, що переважно до нас телефонують. На початку ми ініціювали перемовини, але це зараз не має значення. Жодних пауз не було», – сказав він.

Водночас представник Офісу президента повідомив, що залишився без відповіді запит на розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Запит про розмову з китайським лідером здійснено, однак поки що реакції немає. Була лише розмова на рівні міністрів закордонних справ», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post на День Незалежності України опублікувало статтю, в якій дізналося, як почалася війна для перших осіб України та що робило в перші дні вище політичне керівництво України.