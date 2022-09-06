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Чи поїде Зеленський на саміт G20 в Індонезію. Банкова оприлюднила умову

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи поїде Зеленський на саміт G20 в Індонезію. Банкова оприлюднила умову
Зеленський поїде на Балі, якщо там не буде Путіна
фото: Офіс президента

Андрій Сибіга: Від Джакарти залежить, який розвиток подій буде і які рішення будуть прийняті 

На саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії на острові Балі, запрошені і президент України Володимир Зеленський, і президент країни-агресорки РФ Володимир Путін. Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміті може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. Про те, чи чи поїде туди президент України і чи не змінилася позиція Офісу президента, що Зеленський прийме запрошенн, якщо на саміт «Великої двадцятки» не буде допущений президент Путін, у розмові з «Главкомом» розповів заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

«Нашу позицію було щодо цього саміту було озвучено публічно президентом, – каже Андрій Сибіга. – І вона є незмінною стосовно неучасті у G20 президента Росії. Думаю, що її дотримуються й інші учасники».

За словами Сибіги, від цієї позиції відштовхується Україна. А моменти, як це зробити, це вже рішення конкретних учасників. Адже як відомо, раніше президент Індонезії спеціально їздив до Росії, аби передати запрошення на саміт Путіну.  

«Поки що ситуація така, яка є. Інших сценаріїв немає. Саме Індонезія як країна, що головує і є стороною, яка приймає, ухвалює рішення. Думаю, що до її керівництва донесена позиція інших учасників. Тож тепер від Джакарти залежить, який розвиток подій буде і які рішення будуть прийняті», – розповів радник президента.

Для України візит президента Індонезії мав історичне значення як з точки зору вибудовування прагматичних відносин у майбутньому, так і продовольчої безпеки, а також з точки зору консолідації міжнародних зусиль, залучення і розширення географії учасників антивоєнної коаліції. Адже Індонезія, за словами Сибіги, важливий імпортер українського зерна, та впливова на міжнародній арені.  

27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії. Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

Згодом стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін. 

Нагадаємо, 29 червня президент Індонезії приїздив до Києва. Тоді ж Україна домовилася з Індонезією про безвіз.

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Теги: Індонезія президент путін радник саміт Україна Володимир Зеленський

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