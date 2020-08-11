Зеленський підписав закон про гральний бізнес



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Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 11 серпня документ повернуто з підписом від президента.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні протягом 11 років.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до президента з проханням повернути до парламенту закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.