«Слуга народу» хоче легалізувати казино: закон про гральний бізнес вже готовий



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Рада може розглянути законопроєкт про гральний бізнес на наступному тижні

Рада може розглянути законопроєкт про гральний бізнес на наступному тижні

Законопроєкт про гральний бізнес може бути розглянутий на наступному тижні, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

Про це розповів народний депутат, голова фракції партії «Слуга Народу» Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі ICTV.

«Ми прийняли рішення сьогодні цей закон (про гральний бізнес і казино – ред.) не починати розглядати, але, в принципі, в наступний вівторок його розпочати і до четверга завершити. Він (законопроект – ред.) не першорядної важливості, але йому 9 місяців і в цьому році у нас є очікувані надходження до бюджету. В цьому році ми можемо отримати близько 7 млрд грн. Якщо ми хочемо ці 7 млрд грн у цьому році, законопроект ми повинні поставити раніше», - сказав Арахамія.

За його словами, щоб уникнути корупційних ризиків буде використаний так званий трансформаційний період легалізації грального бізнесу.

«Всі оператори сплачують єдиний внесок, ліцензію, перед тим як почати працювати, для того, що б уникнути корупційних ризиків. Зазвичай, в казино, коли ви працюєте, ви платите за відкриття казино і потім платите за кожну рулетку. За кожен стіл. Щомісячні або щоквартальні платежі. Проблема в тому, що тут і є корупція. Заходить інспектор і каже: скільки у тебе столів? За документами, наприклад,10, а фактично 20 і ось на цій різниці відбуваються корупційні ризики. Тут все виключено з точки зору того, що ви платите одноразово триразовий по суті ліцензійний збір та у нас абсолютно прозора математика і нам не важливо скільки столів у вашому готелі, у вашому казино», - розповів Арахамія.

Він також пообіцяв, що одна з перших правок, які планується проголосувати – це рішення про те, що 50% податків від грального бізнесу йшли в місцеві бюджети.

Так само, за його словами, корисно запланувати правку, яка дасть право за допомогою територіального референдуму повністю заборонити гральний бізнес на тій чи іншій території.

Джерело: Укрінформ