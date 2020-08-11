Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня
Депутати зберуться, щоб прийняти президентський законопроєкт про збільшення мінімальної зарплатні - Гетманцев
Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроєктів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн. Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Я преконаний, що (Верховна Рада - ред.) збереться, орієнтовна дата - це 25 серпня, але це ще не офіційна інформація. Я переконаний, що ми підтримаємо цю ініціативу президента (щодо підвищення мінімальної зарплати - ред.), адже це неправильно і неподобство, якщо в державі рівень мінімальної заробітньої плати менший, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи», - сказав Гетманцев.
Нардеп додав, що не знає, чи вніс президент вже подання про проведення позачергового засідання.
«Час для цього є, і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони», - сказав Гетманцев.
Як повідомлялося 7 серпня, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні, що ініціював президент Володимира Зеленського
Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».
До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.
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