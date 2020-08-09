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    У світі

    У Нью-Йорку дозволили алкогольне морозиво

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    <p>Ласощі з додаванням міцних алкогольних напоїв заборонять американцям віком до 21 року</p> - У Нью-Йорку дозволили алкогольне морозиво

    Ласощі з додаванням міцних алкогольних напоїв заборонять американцям віком до 21 року

    За законом міцність морозива не повинна перевищувати 5%

    Влада штату Нью-Йорк на законодавчому рівні дозволила виробляти морозиво, у складі якого будуть міцні алкогольні напої, зокрема лікер.

    Про це повідомило видання Travel and Leisure.

    Відзначається, що за законом міцність морозива не повинна перевищувати 5%. Також ласощі заборонять вживати особам, молодшим 21 року.

    Губернатор штату Ендрю Куомо розраховує, що новий закон простимулює малий бізнес, дозволить нью-йоркським фермерам – виробникам крафтових напоїв та молочної продукції – задовольнити попит споживачів.

    При цьому розробники п'янких ласощів обіцяють величезний вибір смаків, що поєднують міцний алкоголь і вершкове морозиво, оскільки раніше було дозволено також додавання пива і сидру.

    До слова, у Гонконзі почали продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу.

    бізнес Нью-Йорк алкоголь закон влада
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