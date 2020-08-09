У Нью-Йорку дозволили алкогольне морозиво



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Ласощі з додаванням міцних алкогольних напоїв заборонять американцям віком до 21 року

За законом міцність морозива не повинна перевищувати 5%

Влада штату Нью-Йорк на законодавчому рівні дозволила виробляти морозиво, у складі якого будуть міцні алкогольні напої, зокрема лікер.

Про це повідомило видання Travel and Leisure.

Відзначається, що за законом міцність морозива не повинна перевищувати 5%. Також ласощі заборонять вживати особам, молодшим 21 року.

Губернатор штату Ендрю Куомо розраховує, що новий закон простимулює малий бізнес, дозволить нью-йоркським фермерам – виробникам крафтових напоїв та молочної продукції – задовольнити попит споживачів.

При цьому розробники п'янких ласощів обіцяють величезний вибір смаків, що поєднують міцний алкоголь і вершкове морозиво, оскільки раніше було дозволено також додавання пива і сидру.

До слова, у Гонконзі почали продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу.