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    Казино легалізували: Рада ухвалила закон про гральний бізнес

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    Казино легалізували: Рада ухвалила закон про гральний бізнес

    Закон дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок

    У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

    За відповідний законопроект №2285-д у другому читанні та в цілому проголосували 248 народних депутатів.

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    Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

    Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

    Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

    Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

    Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.


    Верховна Рада закон гральний бізнес азартні ігри
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