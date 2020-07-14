Казино легалізували: Рада ухвалила закон про гральний бізнес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

За відповідний законопроект №2285-д у другому читанні та в цілому проголосували 248 народних депутатів.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.