Зеленський підписав закон, який дозволить приватним компаніям вести космічну діяльність



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Закон передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми

В Україні зміниться державне регулювання космічної діяльності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» № 143-ІХ, який був ухвалений парламентом 2 жовтня 2019 року.

Як повідомляється на сайті глави держави, закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі, підвищення її інвестиційної привабливості, формування конкурентного середовища для суб’єктів космічної діяльності різних форм власності.

Так, документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Закон також визначає основні засади космічної діяльності в Україні, зокрема:

державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України;

відкриття космосу для громадян та юридичних осіб і можливість вільно досліджувати та використовувати космос, включно з використанням космічного простору та ресурсів, що містяться в ньому;

еволюційність розвитку та послідовність реформування державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору;

ефективне використання науково-технічного потенціалу України, можливостей, які надає космічна діяльність, в інтересах національної економіки, науки, безпеки держави і в комерційних цілях;

сприяння міжнародній співпраці, збереження та розвиток наявних міжнародних зв’язків у космічній галузі з урахуванням національних інтересів.

Згідно із законом, суб’єкти космічної діяльності України приватної форми власності, які мають намір здійснювати космічну діяльність, повинні подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності. Порядок подання такої декларації встановлює Кабінет Міністрів України.

Закон також передбачає, що здійснення окремих видів космічної діяльності провадиться на підставі дозволу. Дозволи надаються на здійснення таких видів космічної діяльності:

випробування (крім комп’ютерних) ракет-носіїв, включно з їхніми агрегатами та складовими частинами, і космічних апаратів;

запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;

повернення космічних апаратів та/або їхніх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

«Реалізація документа сприятиме збереженню науково-технологічного потенціалу космічної галузі України та залученню приватного капіталу до новітніх технологічних розробок», - додали у пресслужбі.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.