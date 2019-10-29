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    Технології

    Землянам прислали селфі з Марса

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    Робот потрапив на Марс ще&nbsp;у&nbsp;2012 році&nbsp; - Землянам прислали селфі з Марса
    Робот потрапив на Марс ще у 2012 році 

    Марсохід відправив «селфі» 11 жовтня 2019 років

    Робот Curiosity надіслав на Землю 57 фотознімків, за якими фахівці створюють за принципом мозаїки якісне та деталізоване зображення Червоної планети.

    «Селфі» було відправлено 11 жовтня 2019 років.

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    Робот потрапив на Марс ще у 2012 році у рамках місії NASA для вивчення геологічної історії та атмосфери планети.

    Марсохід обладнаний 2,1- метровим маніпулятором на камері MAHLI (Mars Hand Lens Imager) та двома бурами, що дають йому можливість вивчати хімічний склад гірських порід.

    селфі космос NASA
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