Lamborghini тестуватиме деталі для суперкара у космосі



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Результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині – для протезів та підшкірних пристроїв

На МКС 2 листопада відправлять п'ять зразків вуглепластика

Італійський автовиробник Lamborghini відправить на Міжнародну космічну станцію деталі машин, надруковані на 3D-принтері.

Про це повідомляє портал Motor1.

«На Міжнародну космічну станцію (Lamborghini — ред.) 2 листопада не будуть відправляти всю машину загалом, а лише п'ять зразків вуглепластика. У космосі над ними проведуть різні експерименти», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, півроку карбон будуть тестувати при високих (до 200 градусів) і низьких (до мінус 40) температурах, сонячною радіацією, впливом різноманітних випромінювань.

Вже після повернення на Землю матеріали перевірять на предмет хімічної і фізичної деградації.

Також Lamborghini випробує вже відомий композит, що використовувався, зокрема, на ексклюзивному суперкарі Sesto Elemento, так і перспективні вироби, наприклад, надруковані на 3D-принтері варіанти особливої міцності.

Повідомляється, що результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині – для протезів та підшкірних пристроїв.

Італійці спільно з Хьюстонским дослідним інститутом вже два роки працюють над широким застосуванням вуглепластика.