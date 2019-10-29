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    Технології

    Lamborghini тестуватиме деталі для суперкара у космосі

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    Результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині &ndash; для протезів та підшкірних пристроїв - Lamborghini тестуватиме деталі для суперкара у космосі
    Результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині – для протезів та підшкірних пристроїв

    На МКС 2 листопада відправлять п'ять зразків вуглепластика

    Італійський автовиробник Lamborghini відправить на Міжнародну космічну станцію деталі машин, надруковані на 3D-принтері.

    Про це повідомляє портал Motor1.

    «На Міжнародну космічну станцію (Lamborghini — ред.) 2 листопада не будуть відправляти всю машину загалом, а лише п'ять зразків вуглепластика. У космосі над ними проведуть різні експерименти», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, півроку карбон будуть тестувати при високих (до 200 градусів) і низьких (до мінус 40) температурах, сонячною радіацією, впливом різноманітних випромінювань.

    Вже після повернення на Землю матеріали перевірять на предмет хімічної і фізичної деградації.

    Також Lamborghini випробує вже відомий композит, що використовувався, зокрема, на ексклюзивному суперкарі Sesto Elemento, так і перспективні вироби, наприклад, надруковані на 3D-принтері варіанти особливої міцності.

    Повідомляється, що результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині – для протезів та підшкірних пристроїв.

    Італійці спільно з Хьюстонским дослідним інститутом вже два роки працюють над широким застосуванням вуглепластика.

    технології космос автомобіль
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