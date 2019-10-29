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    Технології

    Глава NASA: я вірю, що Плутон - це планета

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    Плутон перестали вважати планетою в 2006 році - Глава NASA: я вірю, що Плутон - це планета
    Плутон перестали вважати планетою в 2006 році

    Очільник NASA Джим Брайденстайн виступив на Міжнародному аеронавтичному конгресі

    Глава Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн заявив, що вважає Плутон планетою.

    Про це повідомляє Forbes.

    «Я тут, щоб сказати вам, що як керівник NASA я вірю, що Плутон - це планета», - заявив Брайденстайн на Міжнародному аеронавтичному конгресі.

    Видання нагадує, що Плутон перестали вважати планетою в 2006 році. Це сталося після того астроном Майкл Браун відкрив небесне тіло Еріду, яке приблизно таких же розмірів як Плутон.

    Плутон, що складається в основному з каменю та льоду, є одним із найвіддаленіших об'єктів у Сонячній системі, його маса приблизно в 480 разів менше маси Землі.

    До слова, NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря».

    космос NASA наука
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