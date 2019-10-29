Глава NASA: я вірю, що Плутон - це планета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Плутон перестали вважати планетою в 2006 році

Очільник NASA Джим Брайденстайн виступив на Міжнародному аеронавтичному конгресі

Глава Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн заявив, що вважає Плутон планетою.

Про це повідомляє Forbes.

«Я тут, щоб сказати вам, що як керівник NASA я вірю, що Плутон - це планета», - заявив Брайденстайн на Міжнародному аеронавтичному конгресі.

Видання нагадує, що Плутон перестали вважати планетою в 2006 році. Це сталося після того астроном Майкл Браун відкрив небесне тіло Еріду, яке приблизно таких же розмірів як Плутон.

Плутон, що складається в основному з каменю та льоду, є одним із найвіддаленіших об'єктів у Сонячній системі, його маса приблизно в 480 разів менше маси Землі.

До слова, NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря».