Зеленський подякував Єврокомісії за рішення про виділення €500 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський назвав транш своєчасною підтримкою для збереження стабільності економіки під час пандемії коронавірусу

Четверта програма макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні була розрахована на 1 млрд євро

Президент Володимир Зеленський дякує Європейській комісїю за рішення про виділення другого траншу в межах четвертої програми макрофінансової допомоги в сумі 500 млн євро.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

«Вдячний ЄС і (президенту Єврокомісії Урсуле) фон дер Ляйен за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн», - написав він.

Зеленський назвав транш своєчасною підтримкою для збереження стабільності української економіки під час пандемії коронавірусу Covid-19.

Вдячний #ЄС та @vonderleyen за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн, про що говорили минулого тижня. Вчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час #COVID19. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2020

Четверта програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні була розрахована на 1 млрд євро.

Перший транш у сумі 500 млн євро Євросоюз виділив Україні ще в грудні 2018 року.

Після отримання другого траншу сума наданої ЄС Україні з 2014 року допомоги становитиме 3,8 млрд євро.

У квітні Єврокомісія також схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Перший транш буде виділено у найкоротші терміни без будь-яких умов, а другий - до липня 2021 роки після узгодження умов.

Сторони мають узгодити і підготувати меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною і ЄС, яка має містити фінансові умови й умови структурної політики для виплати відповідних траншей.

Як повідомлялось, у квітні ЄС також виділив Україні 190 млн євро на підтримку охорони здоров'я, малого і середнього бізнесу та постраждалих від конфлікту на сході.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує створити фонд відновлення економіки у 750 млрд євро.