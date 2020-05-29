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    Економіка та фінанси

    Зеленський подякував Єврокомісії за рішення про виділення €500 млн

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    Зеленський назвав транш своєчасною підтримкою для збереження стабільності економіки під час пандемії коронавірусу - Зеленський подякував Єврокомісії за рішення про виділення €500 млн
    Зеленський назвав транш своєчасною підтримкою для збереження стабільності економіки під час пандемії коронавірусу

    Четверта програма макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні була розрахована на 1 млрд євро

    Президент Володимир Зеленський дякує Європейській комісїю за рішення про виділення другого траншу в межах четвертої програми макрофінансової допомоги в сумі 500 млн євро.

    Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

    «Вдячний ЄС і (президенту Єврокомісії Урсуле) фон дер Ляйен за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн», - написав він.

    Зеленський назвав транш своєчасною підтримкою для збереження стабільності української економіки під час пандемії коронавірусу Covid-19.

    Четверта програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні була розрахована на 1 млрд євро.

    Перший транш у сумі 500 млн євро Євросоюз виділив Україні ще в грудні 2018 року.

    Після отримання другого траншу сума наданої ЄС Україні з 2014 року допомоги становитиме 3,8 млрд євро.

    У квітні Єврокомісія також схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

    Перший транш буде виділено у найкоротші терміни без будь-яких умов, а другий - до липня 2021 роки після узгодження умов.

    Сторони мають узгодити і підготувати меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною і ЄС, яка має містити фінансові умови й умови структурної політики для виплати відповідних траншей.

    Як повідомлялось, у квітні ЄС також виділив Україні 190 млн євро на підтримку охорони здоров'я, малого і середнього бізнесу та постраждалих від конфлікту на сході.

    Нагадаємо, Єврокомісія пропонує створити фонд відновлення економіки у 750 млрд євро.

    ЄС Єврокомісія гроші Меморандум Володимир Зеленський президент
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