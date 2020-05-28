Євросоюз розробив новий план порятунку своєї економіки



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План розрахований на період з 2021 до 2027 року, - єврокомісар з економіки

Країнам Євросоюзу буде запропоновано близько 500 мільярдів євро в якості безоплатної допомоги, а 250 мільярдів євро - як кредити, - єврокомісар з економіки

Єврокомісія запропонувала створити фонд на 750 мільярдів євро для порятунку економіки Євросоюзу після пандемії коронавіруса Про це написав єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в своєму Twitter-акаунті.

Єврокомісар зазначив, що план розрахований на період з 2021 до 2027 року.

«Фонд відновлення стане додатковим заходом підтримки до вже запущених загальноєвропейських механізмів. Це поворотний момент для Європи, яка зіткнулася з безпрецедентною кризою», - написав Паоло Джентілоні.

Єврокомісар поінформував, що країнам Євросоюзу буде запропоновано близько 500 мільярдів євро в якості безоплатної допомоги, а 250 мільярдів євро - як кредити

Згідно з заявою, Єврокомісія має намір використовувати «кожен доступний євро в бюджеті ЄС для підтримки сектора охорони здоров'я, працівників і підприємств, а також для збереження і відновлення робочих місць».

Єврокомісія запропонувала країнам Євросоюзу тимчасово підвищити планку допустимого рівня позикових коштів в бюджеті з 1,2% до 2% сумарного ВВП Євросоюзу.

Також комісія хоче внести поправки в нинішню фінансову програму на 2014-2020 роки, з тим щоб додаткові кошти в обсязі 11,5 мільярдів євро були доступні вже в 2020 році. План потребує схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, а також Європейського парламенту.

Раніше Єврокомісія розробила план, в рамках якого планують виділити країнам блоку близько двох трильйонів євро на 2021-2027 роки. На думку експертів, ВВП Єврозони в другому кварталі буде падати безпрецедентними темпами, скоротившись приблизно на 10% у порівнянні з першим кварталом.