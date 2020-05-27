Єврокомісія пропонує створити фонд відновлення економіки у €750 млрд



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Урсула фон дер Ляєн: Комісія пропонує виділити на фінансову допомогу країнам ЄС у 2021—2027 роках €1,1 трильйона Фото: Укрінформ

Урсула фон дер Ляєн: це термінова та виключна необхідність для термінової та виключної кризи

Ситуація, яка складається на спільному ринку ЄС внаслідок удару пандемії коронавірусу, потребує масштабних інвестицій та рішучих фінансових заходів, виходячи з чого Єврокомісія запропонувала пакет відновлення європейської економіки в обсязі 750 мільярдів євро.

Про це у середу під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Брюсселі заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

«Єврокомісія сьогодні запропонувала новий інструмент для відновлення під назвою «ЄС - наступне покоління», який вартий 750 мільярдів євро. Він доповнить наш уточнений довгостроковий бюджет ЄС в обсязі 1,1 трильйона євро. «ЄС-наступне покоління» разом із основною Багаторічною фінансовою перспективою (MFF), складатиме у сумі 1,85 трильйона євро, відповідно до сьогоднішньої пропозиції», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що таке бюджетне фінансування буде здійснюватися паралельно із реалізацією концепції так званих «трьох мереж безпеки» для підтримки європейських робітників і бізнесу в обсязі 540 мільярдів євро, які вже були ухвалені Європарламентом та Радою ЄС. В сумі всі фонди, які ЄС має намір задіяти для відродження після удару пандемії, за словами Урсули фон дер Ляєн, складають 2,4 трильйона євро.

Президент Єврокомісії пояснила, що фінансовий інструмент з назвою «ЄС - наступне покоління» формуватиметься за рахунок тимчасового скасування обмежень на використання власних ресурсів, та шляхом дозволу Єврокомісії, з використанням високого кредитного рейтингу, позичати гроші на фінансових ринках.

«Це термінова та виключна необхідність для термінової та виключної кризи. «ЄС - наступне покоління» буде інвестувати у ремонт нашої соціальної системи, у захист нашого спільного ринку, допоможе збалансувати рахунки по всій Європі. І мірою того, як ми будемо це робити, ми маємо просуватися до зеленого, цифрового, більш стійкого майбутнього, тому що саме таким є майбутнє Європи наступного покоління».

Президент Єврокомісії зауважила, що із 750 мільярдів євро, які передбачаються інструментом «ЄС - наступне покоління», 500 мільярдів виділятимуться країнам-членам у вигляді грантів, ще 250 мільярдів євро будуть доступними в формі кредитів. При цьому ці гроші будуть витрачатися в рамках бюджетних програм ЄС, і не матимуть нічого спільного із «старими» боргами держав-членів. Ці гроші будуть використані для інноваційного технологічного розвитку ЄС та модернізації європейської економіки, відповідно до цілей «Зеленої угоди» ЄС та перспектив цифрової трансформації і соціального розвитку.

Нагадаємо, 20 травня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже більше 10 тис. медичних працівників. Загальна сума виплат перевищує 100 млн гривень.

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.