Катар надіслав майже 9 тонн гуманітарної допомоги для українських медиків



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Гуманітарний вантаж в аеропорту «Бориспіль» зустріли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі

Катар надіслав медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони

В Україну з Катару спецрейсом привезли майже 9 тонн гуманітарної медичної допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що гуманітарний вантаж в аеропорту «Бориспіль» зустріли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі.

Вантаж вагою майже 9 тонн містить медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони.

«Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів», — заявив Кулеба.

У відомстві уточнили, що домовленості про цю гуманітарну допомогу досягнули під час телефонних розмов президента Володимира Зеленського та Еміра Катару шейха Таміма Аль Тані 6 травня, а також міністра закордонних справ Дмитра Кулеби із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Катару Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані 7 травня.

Як повідомлялося, Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія провела глобальну відеоконференцію-марафон зі збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу. Того дня зібрали 7,4 млрд євро. З цієї суми, внески країн ЄС складають понад 4 мільйони євро.

Після того країни та окремі організації і приватні особи продовжили долучатися до ініціативи.

До відома, станом на 26 у світі з початку епідемії зафіксовано 5 495 061 інфікованих коронавірусом. З них померли 346 232 людини, одужали - 2 231 738 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 662 302), Бразилія (374 898), Росія (353 427), Велика Британія (262 547), Іспанія (235 400), Італія (230 158), Франція (183 067), Німеччина (180 600) і Туреччина (157 814).



В Україні станом на 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин.