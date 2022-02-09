Зеленський призначив юриста Коломойського в Антимонопольний комітет – «Наші гроші»

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну»

Шершун у 2021 році захищав інтереси «Укртатнафти» Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.

Шершун у 2021 році захищав інтереси компанії «Укртатнафта» Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (наприклад, засідання у серпні 2021 року).

В цьому процесі представники групи компаній, пов’язаних з групою «Приват» («Укртатнафта», «Укрнафта» та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

Зараз Шершун є партнером юридичної компанії «Integrites», повідомляється на сайті фірми.

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну», екскерівника «Рівнелісу» та Держкомітету лісового господарства.