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    Економіка та фінанси

    Зеленський призначив юриста Коломойського в Антимонопольний комітет – «Наші гроші»

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    Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від &laquo;Народного блоку Литвина&raquo; та &laquo;За єдину Україну&raquo; - Зеленський призначив юриста Коломойського в Антимонопольний комітет – «Наші гроші»
    Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну»

    Шершун у 2021 році захищав інтереси «Укртатнафти» Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету

    Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.

    Шершун у 2021 році захищав інтереси компанії «Укртатнафта» Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (наприклад, засідання у серпні 2021 року).

    В цьому процесі представники групи компаній, пов’язаних з групою «Приват» («Укртатнафта», «Укрнафта» та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

    Зараз Шершун є партнером юридичної компанії «Integrites», повідомляється на сайті фірми.

    Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну», екскерівника «Рівнелісу» та Держкомітету лісового господарства.

    Теги: Ігор Коломойський Антимонопольний комітет Володимир Зеленський
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    Зеленський призначив юриста Коломойського в Антимонопольний комітет – «Наші гроші»