Столиця виплатить гроші членам родин Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності

Матеріальну допомогу отримають кияни – члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва одержаних під час участі у Революції Гідності

Виплати відбудуться в рамках реалізації програми «Турбота. Назустріч киянам»

Із нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні окремі категорії громадян отримають матеріальну допомогу з міського бюджету. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 297.

Так, згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу у розмірі 1500 грн отримають: кияни – члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

У розмірі 1400 грн: кияни, включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1300 грн: кияни, включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1100 грн: кияни, включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Виплати відбудуться в рамках реалізації програми «Турбота. Назустріч киянам».

Виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги відбудуться на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина».

Нагадаємо, у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.