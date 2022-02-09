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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам

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    Тепер саме так виглядатимуть українські пенсіонери, які отримають смартфони? - Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Тепер саме так виглядатимуть українські пенсіонери, які отримають смартфони?

    Інтернет-користувачі насмішили запропоновані президентом варіанти назви для проєкту

    Президент України Володимир Зеленський анонсував нову велику державну програму – всі вакциновані українці, старші від 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф.

    Така заява глави держави надихнула жартівників з мережі на креатив.

    Зокрема, інтернет-користувачі насмішили запропоновані президентом варіанти назви для проєкту: «Бабусяфон», «єДідусь та єБабуся», «єСмартфон».

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам

    Нагадаємо, видачу смартфонів та ще й із пільговим пакетом послуг анонсував президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

    За його словами, програма створена для того, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

    Теги: популізм Володимир Зеленський президент вакцинація смартфон коронавірус
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського роздати смартфони пенсіонерам