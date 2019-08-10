Супрун назавжди? Відомий психіатр стверджує, що Зеленського примушують залишити главу МОЗу у наступному уряді



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Супрун, за словами Глузмана, відвідала Канаду, у той час, коли там з візитом перебував президент Зеленський

«Ще вчора я був упевнений, що епоха Уляни Супрун в моїй країні завершена. Помилявся, на жаль», - заявив Глузман

Президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман заявив, що Канада та США тиснуть на президента Володимира Зеленського з метою залишити Уляну Супрун на посаді очільника МОЗу.

Про це він написав 10 серпня у Facebook.

«Ще вчора я був упевнений, що епоха Уляни Супрун в моїй країні завершена. Помилявся, на жаль. Жорсткий, зосереджений тиск на президента Володимира Зеленського триває. Мета одна: зберегти Супрун в міністерському кріслі. Мабуть, назавжди. На жаль, Володимир Олександрович не розповів нам про тиск на нього в Канаді, де він був не так давно з офіційним візитом», - повідомив Глузман.

За його словами, в Канаді Зеленський мав незаплановану зустріч з тамтешнім міністром охорони здоров'я.

«І про Уляну Супрун (не розповів Зеленський. - Ред.), яка настільки ж незаплановано опинилася там же і тоді ж», - додав Глузман.

«Спочатку я не повірив. Подзвонив вельми інформованому знайомому з президентського кола. Той підтвердив: тиснуть на Зеленського нещадно. І додав: в понеділок-вівторок до Києва прилетить делегація американських лобістів з тією ж метою, даєш Супрун в міністри! Зв'язався я і з Чикагщиною, з діаспорною українкою, яка не має ілюзій про наші реалії. Вона підтвердила: збираються летіти! І закінчила словами: «Мені соромно...» - розповів Глузман.

«Розумію, президент Зеленський може і поступитися. Все усвідомлюючи. Адже він повідомив нам вголос, що його сім'я користується послугами іншого лікаря, не Уляни Супрун. Сьогодні мені не гірко. Страшно. Невже разом з цією делегацією з Чикагщини прилетить клопотати за милу його американському серцю Супрун і сам президент Трамп?» - підкреслив президент Асоціації психіатрів.

Нагадаємо, президент Зеленський перебував з візитом у Канаді 1-3 липня, де зокрема, провів зустріч із прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо та спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером.

Також Зеленський мав зустріч з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, на якій закликав канадський бізнес інвестувати в Україну.

У свою чергу перша леді Олена Зеленська у Канаді зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.