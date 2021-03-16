Зеленському достатньо години, аби припинити імпорт російської електроенергії, – Тимошенко

Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в умовах профіциту власних генеруючих потужностей Тимошенко назвала абсурдом

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року

Президенту Володимиру Зеленському достатньо однієї години робочого часу, аби при бажанні припинити всі корупційні схеми з імпортом електричної енергії з Російської Федерації і Білорусі.

Про це заявила народний депутат («Батьківщина) Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна24».

«Достатньо однієї години робочого часу президента для того, щоби припинити весь безлад з ввезенням і постачанням електроенергії по імпорту, що абсолютно недопустимо. Сьогодні у президента в руках весь абсолютно влади – уряд, силовики, всі регулятори, більшість в парламенті, є всі інструменти», – заявила Тимошенко.

Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в умовах профіциту власних генеруючих потужностей політки назвала абсурдом.

«Ми маємо вдвічі більші можливості генерувати електроенергію, ніж сьогодні споживаємо. У нас простоюють наші атомні блоки, у нас немає ринку збуту для нашої теплової електроенергії. А в цей час замість того, щоби правильно побудувати наше виробництво, беруть і завозять по імпорту електроенергію з Росії і з Білорусії, закриваючи наші власні потужності», – додала нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.