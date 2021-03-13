Всеукраїнська енергетична асамблея попереджує про загрозу наступному опалювальному сезоні

Нагадаємо, починаючи з жовтня 2019 року адміністративне втручання в роботу ринку електричної енергії з боку регулятора НКРЕКП призвела до штучного заниження гуртовийх цін на електричну енергію

Оптові ціни на електричну енергію з початку березня знаходяться на рівні нижче собівартості виробництва електроенергії тепловими електростанціями

Штучно занижені ціни на РДН ставлять під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону – ВЕА.

Оптові ціни на електричну енергію з початку березня знаходяться на рівні нижче собівартості виробництва електроенергії тепловими електростанціями, що унеможливлює підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

«Підготовка до літнього піку та вже наступного ОЗМ 2021/2022 – відкладається на невизначений період. Це може означати тільки одне: демпінг + штучний комерційний профіцит при загальному дефіциті в ОЕС», – йдеться в заяві. В окремі дні ціни на РДН подали до 1,05 грн/кВт година, що суттєво нижче навіть паливної складової при виробництві електроенергії на ТЕС. При такій ціні накопичення вугілля генеруючими компаніями і повноцінне проведення ремонтної кампанії. «Правила ринку залишаються незмінними, а вади ринку продовжують формувати хибні сигнали. Тим часом пауза в визначенні причин та прийнятті термінових рішень затягнулась аж занадто»,– додали в асоціації.

Нагадаємо, починаючи з жовтня 2019 року адміністративне втручання в роботу ринку електричної енергії з боку регулятора НКРЕКП призвела до штучного заниження гуртовийх цін на електричну енергію.

Окрім того, з жовтня 2019 по березень 2020 року в Україну поступала електроенергія за демпінговими цінами, що призвело до мільярдних збитків українських електростанцій і як наслідок зриву підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. З січня 2021 року за сприяння НКРЕКП Україна знову відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.