Тимошенко підтвердила готовність до союзу зі «слугами»

Лідерка «Батьківщини» також розповіла про свою пропозицію щодо входження до коаліції та уряду

Тимошенко хоче допомогти Зеленському «підняти країну з уламків»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді «залишається на столі» у «Слуги народу». Про це вона повідомила в понеділок, 15 березня, в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я можу сказати, що моя пропозиція заради того, щоб зараз врятувати ситуацію, залишається у них на столі. Але це їхнє рішення – продовжити цей хаос, безглуздя і щоденне ухвалення рішень проти національних інтересів або повернутися до відродження величі України, її індустріальної потужності і правильної соціальної політики», – заявила Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також розповіла про свою пропозицію щодо входження до коаліції та уряду. «Коли я побачила, наскільки тяжка економічна, медична, соціальна ситуація, наскільки все це загнано в глухий кут, я просто вийшла і сказала: слухайте, далі це вже може бути невідновлювальним, ми просто можемо пройти точку неповернення, давайте робити сильний національний уряд, давайте робити сильну політику, сильні рішення і діяти негайно», – сказала вона.

«І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни… я готова стати поряд з вами, вся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків», – додала Тимошенко.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, з ким готова до союзу партія «Слуга народу».

Після цього Тимошенко, відповідаючи на питання про можливе створення коаліції з фракцією «Слуга народу» і депутатською групою «Довіра» сказала: «Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення ... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь».

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

Згодом Тимошенко відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського.

Джерело: DW