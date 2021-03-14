В Україні з прилавків магазинів може зникнути курятина

Українці споживають курятину приблизно 25-26 кг на рік на одну людину

Курятина є соціально значущим продуктом для українців – експерт

В Україні можуть заборонити продаж курятини, якщо не буде узгоджений наказ МОЗ, який регулює максимальний рівень вмісту ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження.

Про це розповіла заступниця директора Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська, – повідомляє «Україна 24».

«Необхідно схвалити наказ Міністерства охорони здоров’я, який затвердить максимальні залишки відповідних лікарських добавок у кормі птиці, які є безпечною продукцією, оскільки реалізація м’яса птиці на території України буде практично неможливою, ми не зможемо його купувати в країні та експортувати», – зазначила Михайловська.

За її словами, курятина – це соціально значущий продукт, українці споживають її приблизно 25-26 кг на рік на одну людину.

Нагадаємо, імпорт свинини в Україну виріс у два рази в лютому, в порівнянні з січнем, і склав 3400 тонн. Сьогодні ціна на свиней в Україні вище, ніж в провідних країнах-експортерах.

Як повідомлялося, мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін. Таке рішення в компанії пояснюють тим, що більшість постачальників заявили про підвищення цін на товари на 5-25% через подорожчання сировини й палива.

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