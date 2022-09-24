Зерновий коридор: з одеських портів вийшов черговий караван (фото)

Два судна ще чекають завантаження у портах

Із початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції

У суботу, 24 вересня, з портів Одеси та Чорноморська відправляться вісім суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи.

Станом на 10:00 шість суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

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Із початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.