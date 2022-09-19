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Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще чотири судна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще чотири судна
З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції
Мінінфраструктури

З Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту «Південний» – Tomahawk та Arcturu

Сьогодні, 19 вересня, в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Південний» вийшли чотири судна з 178,78 тис. тонн агропродукції. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту «Південний» – балкери Tomahawk та Arcturus.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 169 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: війна зерно порт Одеса

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