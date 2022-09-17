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Стало відомо, скільки українського зерна вкрала Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українського зерна вкрала Росія
Миколаївщина втратила чверть довоєнних обсягів – найбільше серед усіх регіонів
фото ілюстративне

Україна втратила щонайменше 8,41 з 58 млн тонн сертифікованих потужностей зі зберігання зерна

Російські загарбники за пів року пошкодили або захопили близько 15% зерносховищ України загальним обсягом 8,4 млн тонн. Про це повідомляється у дослідженні неурядової організації Conflict Observatory на підставі аналізу супутникових знімків, передає Nikcenter.

«Приблизно 1 з 6 (15,73%) українських сховищ врожаю (силосів, елеваторів та складів для зберігання зерна) були знищені, пошкоджені Росією та підпорядкованими їй силами, або потрапили під їхній контроль від початку вторгнення 24 лютого. Виявлено, що з 344 об'єктів, знятих супутниками для оцінювання,  75 – демонструють видимі пошкодження», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок дій агресора Україна втратила щонайменше 8,41 млн тонн сертифікованих потужностей зі зберігання зерна з тих 58 млн тонн, що налічувалися напередодні війни.

Трьома областями, які зазнали найбільших збитків як за кількістю, так і за тоннажем пошкоджених об'єктів, є Миколаївська, Запорізька та Донецька. Саме тут знаходяться 40 із 75 імовірно зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Миколаївська область втратила понад мільйон тонн промислових потужностей зі зберігання зерна, чверть довоєнних обсягів – найбільше серед усіх регіонів.

Зазначається, що у 2020 році на Миколаївщині було 4,3 мл тон сертифікованих елеваторних потужностей. Тобто пошкоджено або знищено четверта частина потужностей зі зберігання зерна. Повний вплив війни поки оцінити неможливо. У Миколаєві та Маріуполі особливо помітна висока доля пошкоджень російськими обстрілами великих зерносховищ поблизу залізничної або портової інфраструктури.

На Миколаївщині рашисти наносили ракетні удари по таких великих об’єктах зернового бізнесу, як Костянтинівський елеватор компанії ПАЕК та зерновий термінал компанії Ніка-Тера, розташований у Миколаєві. Дослідження проводилося станом на 26 липня. Після цього окупанти двічі нанесли ракетні удари по зерноскладах у Вознесенську, спалили кілька тисяч тонн зерна в Очакові.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна.

Нагадаємо, президент Росії Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу нібито «постачають урожай виключно собі». Цю заяву спростував президент Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ України.

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Теги: окупанти рашисти Україна урожай росія війна

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