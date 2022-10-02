Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден

До порту «Чорноморськ» прибуло під завантаження судно New Island

Сьогодні в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли п'ять суден. На їх борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Серед них балкер Argo1, який перевозить 31 тис. тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер Doga K з 10 тис. тонн пшениці для Тунісу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, до порту «Чорноморськ» прибуло під завантаження судно New Island. Це уже п'яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Після завантаження пшеницею судно відправиться в Сомалі.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 5,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 257 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.