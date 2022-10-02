Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден
Балкер Doga K перевозить 10 тис. тонн пшениці для Тунісу
Мінінфраструктури

До порту «Чорноморськ» прибуло під завантаження судно New Island

Сьогодні в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли п'ять суден. На їх борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Серед них балкер Argo1, який перевозить 31 тис. тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер Doga K з 10 тис. тонн пшениці для Тунісу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, до порту «Чорноморськ» прибуло під завантаження судно New Island. Це уже п'яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Після завантаження пшеницею судно відправиться в Сомалі.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 5,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 257 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: Сомалі зерно війна Одеса експорт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Вчора, 15:19
Понад 500 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської зернової угоди
Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди
Вчора, 06:06
Президент повідомив, що РФ може спробувати зірвати зернову ініціативу України
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
28 вересня, 00:18

Економіка

Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден
Стало відомо, скільки податків надійшло у держбюджет за останній місяць
Стало відомо, скільки податків надійшло у держбюджет за останній місяць
Світовий банк виділить України пів мільярда доларів: на що підуть ці гроші
Світовий банк виділить України пів мільярда доларів: на що підуть ці гроші
Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди
Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди
НБУ повертає заборону на перекази з гривневих карток на іноземні
НБУ повертає заборону на перекази з гривневих карток на іноземні
Байден підписав закон про виділення $12 млрд допомоги Україні
Байден підписав закон про виділення $12 млрд допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
91K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
68K
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
50K
Коротко про ядерний удар і лиманський котел
26K
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
25K
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту