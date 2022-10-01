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Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди
Понад 500 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської зернової угоди
фото ілюстративне

З українських портів у п'ятницю, 30 вересня, вийшли три суховантажі з понад 45 тис. тонн продовольства

Станом на 30 вересня, Україна експортувала загальний 5 471 144 тонни продовольства в рамках зернової угоди. Про це повідомляє Інтерфакс, з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ).

«Станом на 30 вересня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 5 471 144 тонни. Всього на даний момент було дозволено рух 506 суден – 265 на прибуття в українські порти та 241 – на вихід із них», – зазначається у повідомленні.

Також зазначається, що з українських портів у п'ятницю, 30 вересня, вийшли три суховантажі з понад 45 тис. тонн кукурудзи та соняшникової олії.

«30 вересня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 45 200 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Судна Вlue One (32,3 тис. тонн кукурудзи) та Eleanora (6,3 тис. тонн кукурудзи) прямують до Італії. Суховантаж Besiktas Iceland доставить до Туреччини 6,6 тис. тонн соняшникової олії.

У СКЦ уточнили, що «зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни».

Зазначимо, раніше Зеленський заявляв, що Росія може спробувати зірвати зернову ініціативу України.

Варто зауважити, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: експорт Україна зерно гроші

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