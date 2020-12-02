Житомирці за доставку газу заборгували майже 11,7 млн грн

З початку року близько 21 тис. клієнтів «Житомиргазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу

Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 11,7 млн грн

Станом на 1 грудня 6 % споживачів АТ «Житомиргаз» жодного разу у 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Про це повідомляє пресслужба «Житомиргазу».

З початку року близько 21 тис. клієнтів «Житомиргазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. На початку опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання.

«Нині компанія не застосовує санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Житомиргаз» вдається до крайніх заходів. Лише за листопад боржникам було надіслано понад 31,1 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу. Адже глибока криза не платежів у газовій сфері вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», – розповідає директор комерційний АТ «Житомиргаз» Людмила Усик.

У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам, адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто у судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, «Житомиргаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску у газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 365 тис. клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ «Житомиргаз» залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.

«Житомиргаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.

Нагадаємо, що борги за розподіл природного газу у Харкові перевищили 6 млн грн.