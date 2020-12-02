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    Економіка та фінанси

    Житомирці за доставку газу заборгували майже 11,7 млн грн

    • Розсилка
    З початку року близько 21 тис. клієнтів&nbsp;&laquo;Житомиргазу&raquo;&nbsp;жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу - Житомирці за доставку газу заборгували майже 11,7 млн грн
    З початку року близько 21 тис. клієнтів «Житомиргазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу

    Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 11,7 млн грн

    Станом на 1 грудня  6 % споживачів АТ «Житомиргаз» жодного разу у 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Про це повідомляє пресслужба «Житомиргазу».

    З початку року близько 21 тис. клієнтів «Житомиргазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. На початку опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання.

    «Нині компанія не застосовує санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Житомиргаз» вдається до крайніх заходів. Лише за листопад боржникам було надіслано понад 31,1 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу. Адже глибока криза не платежів у газовій сфері вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», – розповідає директор комерційний АТ «Житомиргаз» Людмила Усик.

    У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам, адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто у судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

    Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, «Житомиргаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску у газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 365 тис. клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ «Житомиргаз» залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.

    «Житомиргаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.

    Нагадаємо, що борги за розподіл природного газу у Харкові перевищили 6 млн грн.

    Теги: борг газ санкції криза Telegram робота послуги
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