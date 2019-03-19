  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці отримали вже майже 4 млрд грн субсидій

    • Розсилка
    &nbsp;900 млн гривень субсидій готівкою вже виплачені через Ощадбанк - Українці отримали вже майже 4 млрд грн субсидій
     900 млн гривень субсидій готівкою вже виплачені через Ощадбанк

    Близько 2,3 млн осіб мають отримувати виплати через Пенсійний фонд, а 1,2 млн - через Ощадбанк

    Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який повідомив, що Кабмін планує скасувати необхідність переоформляти субсидії для більшості українців, заявляє, що станом на 19 березня 900 млн гривень субсидій готівкою вже виплачені через Ощадбанк, 3 млрд гривень - через Пенсійний фонд.

    Про це він сказав в ході селекторної наради.

    Читайте також

    «Вже на сьогоднішній день 1,7 млрд гривень перераховано в систему Ощадбанку та виплачено 900 млн живих грошей через банк. Пенсійному фонду на цей місяць передбачено 4 млрд гривень, а на сьогоднішній день вже виплачено 3 млрд гривень. До кінця місяця всі суми будуть виплачені»,- сказав він.

    Розенко нагадав, що субсидії через ПФ виплачуються одночасно з пенсіями з 4 березня, а виплати через банк розпочалися 12 березня.

    За його словами, всього близько 2,3 млн осіб мають отримувати виплати через Пенсійний фонд, а 1,2 млн - через Ощадбанк.

    Раніше українцям пояснили, що буде із невикористаною субсидією.

    Нагадаємо, субсидію грошима отримають 3,5 мільйона українців.

    Раніше повідомлялося, що з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. 

    Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку.

    Читайте також
    Кабмін Ощадбанк Павло Розенко ЖКГ субсидія гроші комуналка українці Пенсійний фонд послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ