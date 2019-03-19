Українці отримали вже майже 4 млрд грн субсидій



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900 млн гривень субсидій готівкою вже виплачені через Ощадбанк

Близько 2,3 млн осіб мають отримувати виплати через Пенсійний фонд, а 1,2 млн - через Ощадбанк

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який повідомив, що Кабмін планує скасувати необхідність переоформляти субсидії для більшості українців, заявляє, що станом на 19 березня 900 млн гривень субсидій готівкою вже виплачені через Ощадбанк, 3 млрд гривень - через Пенсійний фонд.

Про це він сказав в ході селекторної наради.

«Вже на сьогоднішній день 1,7 млрд гривень перераховано в систему Ощадбанку та виплачено 900 млн живих грошей через банк. Пенсійному фонду на цей місяць передбачено 4 млрд гривень, а на сьогоднішній день вже виплачено 3 млрд гривень. До кінця місяця всі суми будуть виплачені»,- сказав він.

Розенко нагадав, що субсидії через ПФ виплачуються одночасно з пенсіями з 4 березня, а виплати через банк розпочалися 12 березня.

За його словами, всього близько 2,3 млн осіб мають отримувати виплати через Пенсійний фонд, а 1,2 млн - через Ощадбанк.

Раніше українцям пояснили, що буде із невикористаною субсидією.

Нагадаємо, субсидію грошима отримають 3,5 мільйона українців.

Раніше повідомлялося, що з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку.